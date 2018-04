Te koop: Citroën 2pk met Chevy V8

Door: BV

Van de Citroën 2pk zijn tussen 1948 en 1990 meer dan 5 miljoen exemplaren gebouwd. Het simpele, functionele autootje heeft zijn plaats in de autogeschiedenis dan ook ruimschoots verdiend. En je ziet het ook aan de prijzen. Wil je tegenwoordig nog een goed exemplaar op de kop tikken. Die overstijgen makkelijk wat ze ooit nieuw gekost hebben. Maar restauratieprojecten zijn nog opvallend betaalbaar (vooral van recentere exemplaren). Maar niet iedereen pakt zoiets aan op dezelfde manier.

Amerikaans-Franse mashup



Aan de andere Atlantische kust, heeft iemand het koetswerk van een 2pk uit 1967 bovenop het voorstel deel van het onderstel van een Chevrolet S-10 pickup van 1988 gezet. Daarin was dan weer plaats voor een 'small block' V8 uit een Chevy 350 van begin jaren zeventig. Een motor die, na een grondige beurt en tal van wijzigingen, 320pk opwekt. Gecombineerd met een automaat. Duizenden uren werk kropen in deze creatie. Iets wat de Amerikanen overigens een 'Frankencar' noemen - verwijzend naar het monster van Frankenstein.

De laterale uitlaten en te grote wielen, verraden natuurlijk dat er wat aan de hand is, maar dat de wijzigingen zo ingrijpend zijn, doet z'n uiterlijk niet vermoeden.

Beter dan nieuw (voor sommigen)

Deze 'Chevroën' werd in 2014 al tentoongesteld op een beurs. Sindsdien heeft z'n eigenaar er niet eens 200km mee gereden. Misschien deed hij het in z'n broek. Er zijn nog een paar details die 'beter kunnen', zegt hij, maar die zijn voor een volgende eigenaar. Hij wil er namelijk vanaf. En daarom staat deze uitzonderlijke creatie te koop op Craigslist. Prijs? $ 17.000. Je blijft er overigens beter vanaf, want zo'n knutseproject in Europa ingeschreven krijgen is - eender hoe goed het gedaan is - een nachtmerrie.