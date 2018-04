GM neemt nieuw platform erg letterlijk

Door: BV

General Motors werkt aan een nieuw platform dat mobiliteit in moeilijke omstandigheden moet kunnen garanderen. Het is SURUS gedoopt, wat een samentrekking is van Silent Utility Rover Universal Superstructure. Daaruit kan je al meteen afleiden dat de aandrijving elektrisch is. En dat het om een veelzijdig platform gaat. Dat is overigens erg letterlijk te nemen.

Alle technologie, en daarbij hoort uiteraard ook zelfrijfuncties, zit vervat in een basis met een vlakke bovenzijde. Voor een autonomie van ruim 600km zorgt een waterstoftank die zelf stroom generereert. De vier wielen zijn aangedreven én gestuurd, want het moet wat kunnen. GM mikt immers vooral op toepassingen in moeilijke omstandigheden. Het suggereert zelf reddingsoperaties, het vervoer van containers en het zegt ook al meteen bij dat ook militaire toepassingen mogelijk zijn.