Range Rover vernieuwd, ook als plug-in (met prijs)

Door: BV

Vernieuwd. Maar niet zo dat wie nu al een recente Range Rover in de garage heeft staan, er slecht gezind van moet worden. Het gaat vooral om details, die we wat verder uitspitten. Het grootste nieuws is echter de komst van een plug-in-hybride. Broodnodig als Land Rover in onze contreien nog een beetje fiscaal verteerbaar wil blijven. De techniek kennen we al van de Range Rover Sport, die kort geleden werd voorgesteld.

Range Rover P400e

De stekkerhybride rijdt tot 51km elektrisch en is te koop met zowel de gewone als de verlengde wielbasis. In ons land kan dat vanaf € 122.400. Je krijgt wel een mastodont die aardig opschiet, dankzij 404pk en 640Nm. Een top van 220km/u en een acceleratietijd van 6,8 seconden. Zijn de accu's leeg, dan volstaat 2 uur en drie kwartier aan een 32-ampère sterke snellader annex wallbox om ze weer volledig op te laden. Via de meegeleverde oplaadkabel aangesloten op een reguliere 10-ampère lichtnetaansluiting duurt opladen 7,5 uur.

Verfijning

Veranderingen waarvan iedere Range Rover profiteert zijn onder meer hertekende LED-verlichting rondom, een opgefriste grille en een verder verfijnd interieur. Zo zijn de voorzetels zelfs compleet nieuw en voorzien van bredere en diepere kussens en standaard verwarmbare armsteunen. Achterin, mits aangevinkt, beschikken inzittenden zelfs over zetels met een massagesysteem en liefst 25 verschillende verwenprogramma's. Eventueel zelfs met verwarmbare arm-, kuit- en voetsteunen.

Ook de bagageruimte is aangepakt en luxueuzer afgewerkt en een gezin vol gadget-fanaten zal de vele (17) connectiemogelijkheden zeker kunnen waarderen; van gewone stopcontacten tot poorten voor USB en HDMI. En er is een 4G wifi-hotspot voor maximaal acht mobiele apparaten.

Twee keer 10 inch

Ander interieurnieuws is het zogeheten Touch Pro Duo, een infotainmentsysteem dat twee 10 inch grote touchscreens in de middenconsole combineert. Eerst gezien op de Range Rover Velar. Daarbij is het nu onder meer mogelijk informatie van het ene naar het andere scherm te swipen. Daarnaast is er het innovatieve Gesture Sunblind, een functie waarmee de zonwering via handgebaren - voor de binnenspiegel - kan worden bediend (veel makkelijker dan op een knopje duwen?), terwijl Air Cabin Ionisation gebruikmaakt van minuscule waterdeeltjes om de interieurlucht te verfrissen.

De P400e is dan wel de voornaamste nieuwigheid, maar de andere motoren tekenen ook nog altijd present. We noteren bijvoorbeeld de SV Autobiography Dynamic voor echte pk-junkies. Met 565pk is die in staat om naar 100km/u te spurten in 5,4 seconden.

Meteen te bestellen

De vernieuwe Range Rover kan meteen besteld worden. De vanafprijs is door de milde opfrisoperatie wel opgetrokken. Voorheen kon je nog (net) voor minder dan € 100.000 een exemplaar kopen. Vanaf nu doorbreekt elk exemplaar die psychologische drempel. Met minder dan € 101.000 gaat het niet meer.