Suzuki fabriek twee dagen dicht door… jachtluipaard

Door: BV

Wanneer in het Westen een fabriek twee dagen op non-actief staat, dan is dat veelal uit economische redenen. Of misschien omwille van wateroverlast of een stroompanne. In India ging een fabriek van Suzuki Maruti twee dagen dicht omdat op beveiligingsbeelden een jachtluipaard was opgemerkt.

Jacht van twee dagen

De politie had twee dagen nodig om de grote kat te strikken. Rauw vlees en zelfs levende geiten werden als aas ingezet zonder dat het dier zich liet verleiden. Na ruim 36 uur lukte het toch. Het dier werd verdoofd en later weer in het wild vrijgelaten.

In India zijn er bijna dagelijks incidenten met luipaarden. De populatie wordt er geschat op 12.000 à 14.000 dieren.