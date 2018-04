Aston Martin DB11 Volante pakt op de adem

Door: BV

Aston Martin heeft het druk. Het kleine Britse merk kon de afgelopen tijd de nieuwe Vantage en de Valkyrie, een extravagante hypercar, voorstellen. En nu komt, veel vroeger dan iemand het had verwacht, de DB11 Volante. Op tijd voor de herfst, tenzij je in het ander halfrond woont. Wellicht geldt dat voor het gros van de klanten.

Ja, de Volante is anderhalf jaar na de coupé, maar doorgaans doet het merk er langer over. Rijden in de vierpersoonscabriolet kan pas vanaf het voorjaar.

Hoezo, softtop?

De DB11 Volante krijgt een softtop in stof. Verkrijgbaar in rood, zilver en zilvergrijs. Maar z’n structuur is een pak meer rigide dan we gewend zijn. Er zit dan ook meerdere lagen isolatie in, voor meer stilte en comfort. En in gesloten toestand zorgt het voor een lijnenspel dat nauwelijks afwijkt van dat van de DB 11 Coupé. Het openen en sluiten van dat klapdak duurt overigens respectievelijk 14 en 16 tellen. Geheel automatisch, dat spreekt voor zich.

Alleen achtcilinder

Op technisch vlak is de Volante nagenoeg identiek aan de DB11 met vast dak. Maar er wordt voorlopig nog met geen woord gerept over de V12. Alle aandacht gaat uit naar de nieuwe V8, die door Mercedes-AMG ontwikkeld is. Goed voor 510pk. De twaalfpitter volgt wellicht gewoon wat later.