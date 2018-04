Aston Martin DB11: dit is 'm!

Door: BV

Aanstaande dinsdag gaat op het Autosalon van Genève de Aston Martin DB11 in première. Het uiterlijk van die grotendeels met de hand gebouwde Britse sportwagen was nog een goed bewaard geheim, tot nu.

De opvolger voor de inmiddels hoogbejaarde DB9 onttrekt elementen van zowat elke creatie die het merk ons de jongste tijd wist te serveren. Met inbegrip van de DB10 die voor James Bond in Spectre bedacht is, maar ook van de CC110 en de DBX Crossover. Aan de voorzijde is alles nog erg herkenbaar, maar aan de achterkant wijkt het design meer af van de wat we inmiddels gewend zijn.

Onder de kap komt in elk geval een 5,2l V12 met ongeveer 600pk. En later komt er wellicht ook een 4.0l V8 met turbo die te danken is aan de betrokkenheid van Mercedes-AMG. En nu we het toch over Duitse inmenging hebben… beelden van het interieur zijn er nog niet, maar prototypes die zich al lieten betrappen, hadden aan de binnenkant exact hetzelfde door grote schermen gedomineerde dashboard als de S-Klasse Coupé. Op dinsdag is daar ongetwijfeld meer nieuws over.