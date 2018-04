Wat je moet weten over de nieuwe Audi A7 Sportback

Door: BV

Audi introduceerde de A7 Sportback in 2010. En dat ging niet opgemerkt voorbij. Het was immers een model dat je wél gemakkelijk kon herkennen. En het was een model dat polariseerde, vooral omdat de aflopende daklijn niet bij iedereen even makkelijk op het netvlies viel. De tweede generatie blijft het ingeslagen pad volgen, maar de positionering van een ‘sportieve Audi A8’ wordt des te meer benadrukt.

Doorgaan

Op vlak van design gaat de nieuwe Sportback volgend Audi door waar de A8 ophoudt. Met dezelfde innovaties en technologie, maar op designvlak uitdagender. De brede schouders zijn volgens het merk een verwijzing naar de Ur-quattro. En de lijnen die samenkomen aan de achterzijde moeten dan weer aan de achtersteven van een jacht doen denken.

Weinig verschil

De nieuwe Audi A7 Sportback is 4,97 meter lang, 1,91 meter breed en 1,42 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,93 meter. De afmetingen zijn daarmee praktisch gelijk aan zijn voorganger, alleen de wielbasis is iets gegroeid. De bagageruimte is 535 liter groot. Door de achterste zitrij om te klappen kan die worden vergroot naar 1.390 liter. In de kofferklep bevindt zich, net als bij de vorige generatie A7, een spoiler die automatisch omhoog komt op hoge snelheid.

Nieuw interieurconcept

In het interieur van de A7 Sportback vervangen twee touchscreens de traditionele knoppen en bedieningselementen. De grootste ervan meet 8,6 inch en is weggewerkt in de middenconsole. Net als in de nieuwe Audi A8 geven de touchscreens in de A7 Sportback haptische feedback als ze worden aangeraakt.

Snufjes, snufjes

Met de AI-knop op het dashboard kan de bestuurder de Audi AI remote parking pilot en de Audi AI remote garage pilot activeren. Beide systemen zijn vanaf volgend jaar beschikbaar. Ze rijden de A7 Sportback zelfstandig in en uit een parkeervak of garage. De bestuurder kan zelfs van tevoren uitstappen en de Audi AI-functies aansturen met de myAudi-app op zijn telefoon. Het enige dat hij hoeft te doen, is de Audi AI-knop ingedrukt houden. De auto bouwt een 3D-beeld op van zijn omgeving door informatie uit diverse sensoren samen te brengen. Afhankelijk van het uitrustingsniveau heeft de Audi A7 Sportback tot wel vijf radarsensoren, vijf camera's, twaalf ultrasone sensoren en een laserscanner.

Eén motor

In eerste instantie komt de nieuwe Audi A7 Sportback op de markt als 3.0 V6 TFSI, goed voor een vermogen van 340 pk en 500 Nm. Hiermee sprint de nieuwe A7 in 5,3 seconden van stilstand naar 100 km/u en haalt 'ie een topsnelheid van 250 km/u. Maar het zal er niet bij blijven.