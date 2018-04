Gordon Murray (van de McLaren F1) maakt nieuwe sportauto

Door: BV

Dat de naam Gordon Murray bij heel wat autoliefhebbers een belletje doet rinkelen is niet onlogisch. De man had, na een racecarrière, reeds de hand in een hele reeks interessante auto’s. Maar het is vooral om de legendarische McLaren F1 - zijn geesteskind - dat hij herinnerd wordt. En de man start nog met de regelmaat van de klok met nieuwe, interessante projecten.

Deze stadswagen bijvoorbeeld, waar Yamaha verder mee aan de slag gaat. Nu komt de man weer met een sportwagen voor een beperkte oplage. Gebaseerd op een productiesysteem dat iStream heet. Dat betekent dat de bolide opgebouwd wordt om stalen buizen en verlijmd wordt met panelen in composiet. Meer is er nog niet over bekend, maar dat hij zal spetteren lijkt nu al vast te staan.