Deze Ferrari kost maar € 35.000, hoe kan dat?

Door: BV

Een Ferrari 288 GTO. Daarvan loopt de prijs tegenwoordig in de vele honderdduizenden euro. Hoe kan het dan dat dit exemplaar in Engeland op Ebay wordt aangeboden voor een schijntje daarvan?

Toyotaaaaa

Wel omdat het onderhuids eigenlijk een Toyota MR2 uit 1993 is. Ook een sportwagen met middenmotor, weliswaar, maar met een minder dele stamboom dan het raspaard uit Modena. Voor de aandrijving zorgt een 3-liter V6. Vermogen? Heel wat minder dan de 2,8l van de 288. Want dat was ook nog eens een V8. En die had twee turbo’s.

Aan de buitenzijde en vanop afstand kan het knutselproject in polyester misschien nog wel enkele mensen op het verkeerde been zetten. Maar aan de binnenkant valt hij meteen door de mand, ondanks een compleet herwerkte boordplank. Zo zit je er bijvoorbeeld in de zitjes van een Mazda MX-5.