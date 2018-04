Iemand overleefde deze horrorcrash

Door: BV

Deze Toyota MR2 is van de tweede generatie. Die was in productie van 1989 tot 1999. Niet eens zo lang geleden, maar voldoende om te kunnen stellen dat de structurele stevigheid lang niet is wat ze vandaag is. De onafhankelijke EuroNCAP crashtestorganisatie is pas in 1997 opgericht. De bestuurder van deze MR2 mag van geluk spreken, maar als bij wonder kwam hij er met lichte verwondingen vanaf.

Te veel water op de weg

De Toyota-met-middenmotor kwam afgelopen weekend in het Britse Derbyshire (foto: Derbyshire Police, via Twitter) met de passagierszijde tegen een lantaarnpaal terecht, waarbij de auto zich er volledig omheen plooide. Aquaplaning is de vermoedelijke oorzaak.