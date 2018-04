Daimler E-Fuso Vision One is de elektrische truck van de toekomst

Door: BV

Tesla werkt, zoals inmiddels al lang geen geheim meer is, aan een elektrische vrachtwagen. Maar het is daar zeker niet alleen in. Op het Salon van Tokio stelt Daimler de E-Fuso voor. Het Duitse merk is eigenaar van de vrachtwagenafdeling Mitsubishi Fuso (die niets meer met de autodivisie te maken heeft - die is eigendom van Renault-Nissan).

11 ton laadvermogen

De E-Fuso Vision One mikt met een accu met maximaal 300kWh vooral op de belevering van stedelijke gebieden. Het rijbereik moet zo’n 350km bedragen. En dat terwijl er aan boord 11 ton goederen kunnen geladen worden. Dat is ‘slechts’ twee ton minder dan bij z’n tegenhanger op diesel. De totale massa bedraagt 23 ton.