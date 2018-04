Carlos Ghosn gaat de baas spelen bij Mitsubishi

Door: BV

De 62-jarige Carlos Ghosn wordt nieuwe topman van Mitsubishi. Niet dat hij zijn positie aan het roer van Nissan of Renault prijsgeeft. Hij gaat het erbij nemen.

Nissan koopt Mitsubishi

Eerder dit jaar kocht Nissan een aandeel van 34% in Mitsubishi. Midden in een uitstootschandaal waar het merk de centrale figuur in was. Een transactie waar zo’n 2 miljard mee was gemoeid en die voor het merk met de drie steentjes in het logo op geen beter ogenblik kon komen. Het bedrijf heeft zorgen en kampt al geruime tijd met een afkalvend marktaandeel terwijl de ontwikkeling van nieuwe modellen door geldgebrek moeizaam verloopt.

Herstructureren

Ghosn wil nieuwe modellen van Mitsubishi op reeds bestaande Renault-Nissan platformen en technologie baseren. Op die manier kan het merk snel en goedkoop z’n productaanbod uitbreiden. Een ander actiepunt wordt zonder twijfel de zoektocht naar besparingen. Daarin is Ghosn in het verleden al een meester gebleken. Hij was eerder al de architect van een zware herstructurering waarin platformen werden gecombineerd en fabrieken werden gesloten.