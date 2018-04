Vernieuwde Citroën C4 Cactus is geen half werk

Door: BV

Citroën stelt de vernieuwde C4 Cactus voor. Een facelift, maar eentje van de grondiger soort. Ditmaal zijn niet alleen de lichtunits en de bumpers vernieuwd. Ook de deuren kregen een nieuwe mal. En de ooit zo gehypede airbumps… die zijn gereduceerd tot een detail. Je vindt ze alleen nog onderaan te portieren. Maar dat die op de schopstoel zaten, dat wist de auto55.be-lezer al.

Personalisering

De stootkussens aan de buitenkant zijn wel weg, maar wie en beetje apart uit de hoek wil komen, hoeft niet meteen te wanhopen. Er is nog voldoende mogelijkheid tot personalisering. Citroën zal 31 verschillende kleurencombinaties voor het exterieur aanbieden.

Comfort met grote ‘C’

Op technisch vlak valt ook wat te vertellen. Zo is de standaarduitrusting gespekt met een automatische noodrem, een dodehoekwaarschuwing, een camera die verkeerstekens kan lezen en parkeerhulp. Het scherm voor het infotainmentsysteem groeide naar 7”. Niettemin is de voornaamste nieuwigheid vooral te voelen, en niet te zien. De C4 Cactus krijgt immers nieuwe dempers. Een vinding van het merk die het wollige comfort van weleer weer moet doen herleven. En een welgekomen afwisselen, want uitgesproken comfortabele wagens (niet te verwarren met luxe) zijn tegenwoordig erg zeldzaam. De Fransen namen overigens geen genoegen met louter de ophanging. Ze profiteerden van de opfrisbeurt om ook de zetels te voorzien van dikker schuim dat beter dempt.

Nieuwe motor

Onder de kap komt een diesel met 100pk, naast een 1.2 benzine met 82, 110 of (en dat is nieuw) 130pk.