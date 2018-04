Citroën stelt nieuwe zweefophanging voor

Door: BV

De Citroëns van weleer, dat waren vliegende tapijten. Al ten tijde van de Tweede Wereldoorlog reed de Traction Avant rond met een (achter-)ophanging die gebruik maakte van olie en sferen die met gas gevuld waren. En vanaf de legendarische DS werd die op beide assen toegepast. Het systeem zorgde voor een progressieve demping en een automatische niveauregeling.

Zwevend tapijt

De ophanging zorgde voor een zwevend tapijtgevoel dat de inzittenden op onnavolgbare wijze isoleerde van de grillen van het wegdek. Je kon de ophanging omschrijven als erg zacht, maar dan zonder de wiegende sensatie die je krijgt als je een vergelijkbare souplesse opzoekt met conventionele veren. Het systeem werd geïntroduceerd op de Citroëns voor de middenklasse (zoals de GS) en de hogere klasse (zoals de CX). Onder meer Rolls-Royce en Mercedes kochten de techniek voor hun meest comfortabele modellen.

Te duur

De oleo-pneumatische ophanging (die voor het gemak als hydropneumatisch door het leven ging) leverde Citroën een schare trouwe fans op die het merk door dik en dun bijstonden. Maar er waren ook veel kopers die erdoor afgeschrikt werden. En het was duur. Steeds minder nieuwe modellen konden ervan profiteren, terwijl ook de mode het systeem onderuit haalde. Auto’s met een uitgesproken vergevingsgezind veergedrag zijn tegenwoordig niet in. De C5 is de laatste die ermee kan pochen en de basisversies hadden al een conventioneel veersysteem met stalen spiraalveren. Als de productie van de grootste Citroën stopt, is het ook meteen over en uit voor de Hydractive III ophanging.

Opvolging

Maar de Fransen beloofden wél met een opvolger te komen. Iets revolutionairs. Een systeem dat eenvoudiger en goedkoper zou zijn en dat z’n auto’s weer net als weleer een verkoopsargument zou opleveren dat de concurrentie niet kon voorleggen. Wat die oplossing inhoudt, weten we nu pas.

Eenvoud

Toekomstige modellen van het merk krijgen nog steeds een conventionele ophanging. De met veel tamtam aangekondigde terugkeer van onnavolgbaar veercomfort moet waargemaakt worden door een nieuw type vloeistofdemper. Die bevat een complexe structuur veren en kamers en zou je kunnen omschrijven als een vereenvoudigde en verkleinde versie van de Citroën-ophanging. Uit eerste testen moet blijken dat die voor een veel betere absorbering van oneffenheden zorgt. Maar ga er vooral niet vanuit dat het zwevende tapijtgevoel van de sixties en seventies terugkomt. Zo’n vaart zal het evenmin lopen.

Te goedkoop voor DS

Citroën’s luxemerk DS kan wellicht niet achterblijven, maar voor het bedrijf dat niet alleen op design maar ook op technologie (lees: snufjes) de nadruk legt, is zo’n simpele dempers wellicht te eenvoudig. De toplui bij de groep laten verstaan dat DS wat gesofisticeerders krijgt.