Nieuwe Mercedes E350 is halve hybride

Door: BV

Mercedes introduceert een nieuwe 2-liter viercilindercentrale. Die mag debuteren in de E-klasse, waar hij E350 op de kofferklep krijgt. De eenheid beschikt over directe injectie en een twin-scroll turbolader waardoor het specifieke vermogen zwelt naar 150pk liter. Naast het piekvermogen van 299pk dat bij 5.800Nm vrijkomt, is vanaf 3.000t/min ook een aanzienlijke trekkracht van 400Nm beschikbaar.

48V

Waar de eenheid zich het meeste onderscheid, is met z’n elektrische installatie. Die opereert nu op 48V. Dat lijkt de standaard voor de toekomst te worden. Een nieuwe generatie starter-alternator (twee functies, één unit) zorgt er immers niet alleen voor dat er bliksemsnel herstart kan worden (waardoor de motor vaker kan uitgeschakeld worden). De eenheid kan zelfs een beetje bijstand verlenen. 14pk wekt die op. Daardoor vervaagt de grens tussen een conventioneel aangedreven auto en een exemplaar met een hybride-setup.

Coupé en Cabrio

Deze motor (type M264) is eerst leverbaar in de tweedeursvarianten van de E-Klasse - de Coupé en Cabriolet. In de versie met vast dak neemt die genoegen met 6,7l/100km en 149g/km CO2. Voor de variant met stoffen klapdak wordt dat 6,8l/100km en 154g/km. De combinatie wordt steevast gemaakt met een negentrapsautomaat. De prestaties zijn ook niet min. De vlotste van de twee zit al na 5,9 tellen aan de 100. De cabrio doet er twee tienden bij.