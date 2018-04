Yamaha lonkt weer naar autosector

Door: BV

Yamaha is een duizendpoot. Het bedrijf maakt een hele hoop verschillende producten. We kennen natuurlijk wel de motorfietsen. Maar er zijn ook jetski’s. Of geluidsinstallaties. Of piano’s. Met auto’s houdt de Japanse gigant zich nog niet bezig. Af en toe tast het wel eens de grenzen af. Deze Cross Hub concept die op het salon van Tokio staat te blinken bijvoorbeeld. Technisch gezien is het een quad. Eentje met een compleet koetswerk weliswaar.

Diamantformatie

Aan de binnenzijde biedt de Cross Hub plaat aan vier inzittenden. Die zijn niet geschikt zoals je zou verwachten. De bestuurder zit centraal en eromheen zijn in een ruit- of diamandvorm de drie andere zitplaatsen geschikt.

Over productieplannen, nog geen woord.