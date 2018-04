Deze oude Mercedes rijdt wel heel erg modern

Door: BV

Restomodding, oude auto's opwaarderen met moderne technologie, is een rage. Singer en Icon zijn twee van de bekendste spelers op dat vlak. In Duitsland doet Mechatronik Engineering, gevestigd in Pleidelsheim, iets gelijkaardigs met klassieke Mercedessen. Deze W111 Coupé, gebouwd tussen 1961 en 1971 staat in de catalogus van het bedrijf.

Met AMG-hart

Je ziet het niet (wat het hele punt is), maar onder de kap zit een 5,5l V8. Die is uit een SLK 55 AMG gehaald. Goed voor 360pk. En meer van het onderstel is aangepast om ervoor te zorgen dat de Teutoon zich met gepast zelfvertrouwen doorheen hedendaags verkeer kan werken. Remmen met ABS. Ophanging. Transmissie. Aan de binnenkant geven driepuntsgordels net iets meer vertrouwen. Voor de rest bleef alles er netjes bij het oude.

De prestaties van de opgewaardeerde V8 zijn onbekend. Het prijskaartje van deze spiegelzwart gelakte aristocraat met fijn cognac lederen interieur kennen we wel. € 400.000. Als het ooit moet kan Mechatronik hem ook terug helemaal origineel zetten.