Waar werkt Opel nu aan?

Door: BV

Opel heeft via z’n officiële twitteraccount deze mysterieuze foto de ether in gestuurd. Een teaser, uiteraard. Die ging vergezeld van weinig meer dan de mededeling dat design een belangrijke rol zal blijven spelen in de toekomst van het merk.

Uit het beeld valt niet met zekerheid af te leiden voor welk segment (wellicht een concept car) het mysterieuze model bedoelt is. Je kan hooguit concluderen dat het opereert zonder zichtbare radiatoropening en dat het daarom wellicht om een elektrische auto gaat. Opel wil tegen 2024 al z’n modellen aanbieden met één of andere vorm van elektrificatie.