Opel verandert van koers onder PSA

Door: BV

Opel is nu eigendom van PSA, de groep die we vooral kennen van Peugeot en Citroën, maar waaromheen natuurlijk nog een hoop andere bedrijven zwermen. En dat betekent natuurlijk één en ander voor de toekomst van het Duitse merk. Dat ziet de toekomst rooskleurig tegemoet. Maar het zingt wel een ander lied dan het onder General Motors-heerschappij deed. Toen was het nog zo dat Opel zou evolueren van een autofabrikant naar een ‘mobility solutions provider’. De nieuwe plannen, vandaag toegelicht door Opel-baas Michael Lohscheller (want de vorige is al gaan lopen), klinken minder hoogdravend.

Meer realisme

Natuurlijk moet Opel zo snel mogelijk zo veel mogelijk gebruik maken van onderdelen van PSA. Anders speelt het volumevoordeel niet. De recent gelanceerde Opel Crossland X stoelt al uitsluitend op PSA-mechaniek. En dat wordt regel, eerder dan uitzondering. In 2020 moet Opel zo 9 modellen in het gamma hebben. Ten laatste in 2024 staat elke Opel op een PSA-onderstel. Daarin wordt ook flink gestroomlijnd. Momenteel gebruiken de Duitsers nog 9 verschillende bodemstructuren en 10 aandrijflijnen. Dat worden er respectievelijk 2 en 4.

Veel elektrificatie

Er zijn al merken die eerder plannen voor een doorgedreven elektrificatie aankondigden. Volvo en Jaguar-Land-Rover bijvoorbeeld. Maar elk merk zal de komende tijd dezelfde fluit spelen. Er zijn immers nauwelijks mogelijkheden om zonder één of andere vorm van elektrische aandrijving een gemiddelde vlootuitstoot van 95g/km CO2 te halen tegen 2021. En gezien Europa alleen wakker ligt van uitlaatpijpemissies (en niet van de CO2-impact voor de totale distributie) zal de hybride (al dan niet met stekker) en in mindere mate de elektrische auto gemeengoed worden. Opel speelt nu ook dat deuntje. Tegen 2024 zal elke auto geëlektrificeerd zijn.

Winstgevend

Natuurlijk moet Opel ook weer winst gaan maken. Dat is al decennia geleden. Afslanking van de ontwikkelingsafdelingen moet helpen. Minder fabrieken (wellicht) ook. Maar finaal moet er meer verkocht worden. Een nieuwe Combo in 2018 en een nieuwe Corsa in 2019 moeten voor een eerste verkoopimpuls zorgen. In 2020 moeten de resultaten met zwarte inkt geschreven worden. Dan moet de operationele marge 2% bedragen.