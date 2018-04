Ford arbeiders krijgen exoskelet

Door: BV

Werk je op de productielijn van Ford, dan is het perfect mogelijk dat je dagelijks meer dan 4.000 keer een taak boven je hoofd moet uitvoeren. Sommige arbeiders, zo weet het werk, monteren meer dan 1 miljoen keer per jaar iets boven het hoofd. Nodeloos te stellen dat zulks best vermoeiend kan zijn. Maar nieuwe technologie moet er een mouw aan passen. Ford start met een pilootprogramma met een exoskelet dat bijna 7kg extra draagkracht geeft.

De technologie is afkomstig van EksoVest. Vermoeidheid en blessures verminderen is de voornaamste bestaansreden van de vest. Die is, zo zegt het bedrijf, relatief licht en daarom comfortabel om dragen. De hefkracht die de vest compenseert, wordt getransfereerd naar de heupen van de arbeider. Daarvan ondervindt die veel minder hinder. De eerste proefresultaten zijn positief. Na een pilootprogramma zal Ford een ruimere toepassing overwegen. Momenteel is het gebruik beperkt tot twee Amerikaanse vestigingen.