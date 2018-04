Tesla zoekt uitweg uit ‘production hell’

Door: BV

Tesla-topman Elon Musk meende dat het niet nodig was om van de Model 3 een preserierun uit te voeren. Dat is de stap waarin automerken enerzijds op zoek gaan naar de laatste defecten aan een nieuw model, maar ook -vooral- waarin eventuele problemen met de productie opgespoord en aangepakt worden.

Boemerang

De beslissing vliegt Tesla als een boemerang terug in het gezicht. Afgelopen kwartaal boekte het bedrijf z’n grootste verlies ooit. Dat komt omdat de productie van de Model 3 problematisch verloopt. Elon Musk noemt het zelf ‘production hell’. In een poging om sneller uit de problemen te komen, koopt Tesla nu Perbix. Dat bedrijf levert de robots die Tesla bij de productie gebruikt. Tesla betaalt iets meer dan tien miljoen dollar voor het bedrijf. Overigens zonder centen over te schrijven. Musk doet de eigenaars voor dat bedrag Tesla-aandelen cadeau.

Een problematische werking van de robots, is nog volgens de topman, de voornaamste reden van de productievertraging. Hoe het kopen van het bedrijf een snelle oplossing waarschijnlijker maakt, is niet helemaal duidelijk.