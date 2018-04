Daimler doet elektrische schoolbus

Door: BV

Weinig dingen die Amerikaanser zijn dan een hoekige gele schoolbus. Zo zou je denken. Maar het bedrijf dat ze maakt is al een tijd in handen van Mercedes-moederbedrijf Daimler. De Duitsers passen het design van het in 1916 opgerichte bedrijf mondjesmaat aan, maar met vooruitgang wordt minder voorzichtig omgesprongen.

Het Noord-Amerikaanse Thomas Built Buses heeft een marktaandeel van net geen 39%, maar dat moet in de toekomst de hoogte ingaan. Onder meer met een elektrische variant van z’n schoolbus die plaats biedt aan 81 kleine koters. Met 160km autonomie moet die in staat zijn om in bijna alle gevallen z’n plicht te doen. In 2019 gaat het model in productie. Tegen die tijd moet er ook een extra accuset leverbaar zijn, voor wanneer er verder moet gereden worden. Onder zo’n bus is plaats genoeg voor batterijen.