350pk en 150.000 euro voor een Fiat 500!

Door: BV

Fiat brengt de 500 al 1 jaar aan de man. Zonder noemenswaardige technische updates, overigens. Het sympathiek ogende ding verkoopt zichzelf. Je komt zelfs wel eens een door Abarth onder handen genomen exemplaar tegen. Met tot 190pk. Maar het kan natuurlijk nog veel gekker.

Met Alfa 4C-kracht

Hoe krijg je 350pk in zo’n klein ding? Wel, het is in elk geval geen klein klusje. Met de 1.4 redt hij het niet. Maar z’n motor is nu ook weer niet zo groot als je zou denken. Anders past het niet. Het is de 1,75l van de Afla 4C die werd overgeheveld. Dankzij flink wat ingrijpende chirurgie en een turbo om ‘U’ tegen te zeggen schopt die het tot 350pk. In een auto van geen 4 meter. Als je dat alles los zou laten op het standaardchassis, zijn de wielen alleen weg. Daarom is ook de ophanging helemaal uitgewisseld. Alweer gebaseerd op die van de Alfa 4C Competizione. En er is vierwielaandrijving. Daarmee schijnt het net rijdbaar te zijn.

Hoe snel deze Fiat 350 GP4 van tuner Giannini is, weten we niet. Misschien heeft nog niemand het durven testen. Wat hij kost wel: € 150.000. Gekker kan niet, zou je denken? Mis, want deze hier heeft nòg meer vermogen.