Nieuwe Mercedes CLS laat binnen kijken

Door: BV

Mercedes is toe aan een nieuwe CLS. De derde generatie al. Over precies een week beleeft die z’n première op het Autosalon van Los Angeles. Nog net voldoende tijd voor een teasercampagne dus.

De opstelling van de ventilatieroosters, de doorlopende (wellicht optionele) centrale display met digitale wijzerplaten voor de bestuurder, en de erom geparkeerde sfeerverlichting roepen de sfeer van de S-Klasse Coupé op. Die schermen zullen hier twee keer 12,3” breed zijn.

De teaser van het front suggereert andermaal een scherp lijnenspel. Die doet het meest denken aan de Concept A Sedan. Dat is de voorbode voor een nieuwe A-Klasse, maar de invloed wordt wellicht ook verder in het gamma doorgetrokken. In elk geval ziet het ernaar uit dat de CLS Coupé zich mag onderscheiden van de E-Klasse waarop hij gebaseerd is. Goed nieuws, want de sedans van het bedrijf zijn nauwelijks uit elkaar te houden.