Subaru hangt WRX STi aan de galg

Door: BV

Voor heel wat liefhebbers staat Subaru nog altijd synoniem met rallysucces. Het hoogste vloog het merk (soms letterlijk) in de jaren negentig. In 1995 haalde de inmiddels (in 2007) overleden rallylegende Colin McRae het wereldkampioenschap binnen met een Subaru Impreza GT.

De rechtstreekse opvolger, tenminste voor gebruik op de openbare, de WRX STi staat nog altijd in de catalogus. Maar niet voor lang meer. Tegen volgende zomer is het ermee over and out. De almaar strengere emissie-eisen knijpen het model de strot af. Wat er elders ter wereld van moet worden, bekijkt Subaru nog.

Tot ziens en niet vaarwel?

Of de WRX STi ooit nog terugkomt, is dus onzeker. Dat is wat anders dan onmogelijk. De Japanners broeden immers op een vorm van elektrificatie. In die richting zullen alle auto’s met gewicht, omvang of vermogen de komende jaren toch gedwongen worden. Wordt die koers ingeslagen, dan is een terugkeer in de toekomst niet uitgesloten. Misschien.