Je kijkt naar de nieuwe Mercedes E-Klasse

Door: BV

Volgende week stelt Mercedes na een behoorlijk uitgebreide teasercampagne met veel bombarie z’n nieuwe E-Klasse voor. Tenminste, dat was de bedoeling. Maar het bedrijf gooide de beelden een week te vroeg te grabbel. En daarom kunnen we het model nu al in vol ornaat bewonderen.

Niet op het puntje van je stoel

Dat we voor de E-Klasse niet op het puntje van onze stoel moesten gaan zitten, wisten we al even. De Duitsers lieten ons eerder nog eens kijken door een sexy bril, maar dat Mercedes de E een pak zou geven van dezelfde kleermaker als de S-Klasse en C-Klasse was al langer duidelijk. Die twee zijn vanop een afstand maar moeilijk uit elkaar te houden en we denken dat de E-Klasse nu voor nog meer verwarring zal zorgen. Uitzonderlijk, want de E was altijd een beetje een buitenbeentje bij Mercedes.

En de specs?

Nee, die zijn niet mee gelekt. Technische details blijven we je dus nog even schuldig. Wil je de update niet missen als die passeert, volg Auto55.be dan op twitter of facebook.