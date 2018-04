Duurste, meest luxe Range Rover nog altijd goedkoper dan Bentley Bentayga

Door: BV

In Los Angeles heeft Land Rover z’n nieuwe Range Rover SV Autobiography voorgesteld. In het kort is dat de meest ruime, luxueuze auto uit het gamma van het bedrijf.

Lang of kort, met 4 motoren

De SV Autobiography is verkrijgbaar met een lange of normale wielbasis. Behalve de reeds gekende TDV6 en SDV8 dieselmotor en de nu al 565pk sterke 5-liter V8 benzine met supercharger, wordt nu ook de P400e leverbaar. Dat is een plug-in-hybride met een relatief compacte benzinemotor.

Vliegtuigzetels

Executive Class-achterzetels vormen het speerpunt van deze versie. Passagiers kunnen achterin – in het geval van de verlengde wielbasis – genieten van ruim 1,2 meter beenruimte. Met een kantelbare rugleuning tot wel 40 graden, een hot stone-massagefunctie, verwarmde kuit- en voetsteunen en 22-voudige stoelverstelling is er niets dat je welbehagen in de weg staat. De middenconsole loopt helemaal door tot de achterzetels. De portieren sluiten kan met een druk op de knop, er is een verborgen koelkast, een zijn elektronisch neerklapbare tablets en wanneer je toch nog bagage mee moet nemen, zorgt een optionele Power Deployable Veneered Loadspace ervoor dat dat met een minimum aan inspanning kan.

En de prijs?

Meer dan het dubbele van de instapversie. Maar, alles is relatief. Zo heb je voor € 191.100 lang geen gelijkwaardig uitgeruste Bentley Bentayga. Die is in ons land weliswaar verkrijgbaar vanaf € 180.290, maar dan moet je nog aan de lange lijst prijzige extra’s beginnen.