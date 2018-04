Lamborghini Urus officieel: dit moet je weten

Door: BV

Lamborghini heeft z'n eerste SUV voorgesteld. Een auto die in z’n eentje beter moet gaan verkopen dan alle sportwagens van het bedrijf samen. Een super-SUV noemt het bedrijf het.

Onder de motorkap zit een 4-liter V8 met twee turbo’s. Een motor die we eerder al zagen passeren. Bij Audi en bij Porsche. Iets wat overigens voor nagenoeg alle componenten van deze brute Italiaans geldt. Hier levert het blok 650pk en 850Nm. Het is voldoende voor en een sprint naar 200km/u in 12,8 seconden. Z’n top bedraagt 305km/u en de honderdsprint is voorbij na amper 3,6 tellen. Het duurt langer om het te zeggen.

Comfortabel

De Urus wil wel de snelste SUV ter wereld zijn, maar het is de bedoeling dat je daar onder normale omstandigheden weinig of niets van merkt. Hij hoort best comfortabel te zijn. Een regelbare ophanging, torque vectoring, vierwielaandrijving en meesturende achterwielen moeten ervoor zorgen dat deze uitersten elkaar vinden. En toeval of niet, dat is hetzelfde arsenaal dat door de snelste Porsches Cayenne wordt ingezet. Hij heeft een hoop rijmodi die op elektronische wijze het karakter aanpassen. Dat hoort zo in deze tijden.

Op en top Lambo

“ Een hoogvlieger in plaats van de gebruikelijke laagvliegers ”

Ja, dat zal het merk wel zeggen. En daarvoor wordt dus niet louter de mechaniek ingezet. Het gaat ‘m dan vooral om het uiterlijk van het ding. De "Rambo-Lambo" Lamborghini LM002 wordt van stal gehaald om te illustreren dat het allemaal al eens eerder gedaan is. Zo zwaar als dat monster (overigens een project waar Lamborghini oorspronkelijk maar weinig mee te maken had) wordt de Urus niet. Maar met 2,2 ton op de weegschaal kan je het bezwaarlijk een pluimgewicht noemen. Er wordt dan wel een mix van aluminium en staal gebruikt, maar een paar honder kilo minder, had gemogen.

Plaats voor bagage en passagiers

Doorgaans heb je in een Lamborghini niet zo veel plaats voor passagiers en bagage. Maar dat is hier even anders. De Italianen kozen zelfs voor een praktische achterbank, waar gewoonweg 3 personen op passen. Maar je kan optioneel ook twee individuele zetels krijgen in plaats van die plebeïsche bank. Vooraan zit je altijd in kuipjes, want het is de bedoeling dat de bestuurder zich nog altijd een piloot voelt. Een hoogvlieger in plaats van de gebruikelijke laagvliegers uit Sant’ Agata Bolognese.