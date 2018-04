Volkswagen Polo GTI R5 op weg naar WRC

Door: BV

Volkswagen bereidt z’n terugkeer naar het Wereldkampioenschap Rally voor. Niet met een fabrieksteam. Dat is geofferd op het altaar voor dieselgate. Maar wel met een programma voor private teams in de categorie WRC2 (R5). En daarom is deze VW Polo GTI R5 voorgesteld.

Polo GTI

De Polo GTI R5 gebruikt de structuur van de zesde Polo-generatie. Maar er is natuurlijk flink wat aan vertimmerd. Een voorbumper met een gigantische luchthapper en z’n uitgeklopte wielbogen zijn slechts twee van de in het oog springende wijzigingen.

Onder de kap zit een motor die ook is afgeleid van die van de wegversie. 272pk en 400Nm sterk is de geblazen zestienhonderd. Zoals het reglement vereist, is die gekoppeld aan een sequentiële vijfbak en wordt het vermogen naar vier wielen verdeeld. Z’n sprinttijd bedraagt amper 4,1 seconden. Midden volgend jaar moet hij leverbaar zijn. De prijs is onbekend, maar meer an € 180.000 zal het niet zijn. Ook dat staat immers in het reglement.