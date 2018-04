Moet Peugeot een nieuwe RCZ bouwen?

Door: BV

Het was al lang geleden dat Peugeot nog eens zo’n origineel model maakte als de RCZ. En het zal ook nog wel even duur eer het weer zover is. De coupé-met-308-mechaniek verdween in 2015 uit de catalogus en van een opvolger is geen sprake. Er was onvoldoende interesse in de auto.

Natuurlijk zijn er mensen die liever hadden gehad dat Peugeot een tweede generatie op de planning zette. De Rus Aksyonov Nikita probeert Peugeot alsnog te overtuigen door virtueel uit te vlooien hoe zo’n tweede generatie eruit zou kunnen zien. En als het even kan, mag deze voorzien zijn van de 500pk sterke aandrijflijn van de Peugeot 308 R Hybrid concept. Met inbegrip van vierwielaandrijving, anders is de leeftijd van de banden wellicht in luttele dagen te tellen.