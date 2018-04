10 elektrische Toyota’s tegen 2020

Door: BV

Toyota heeft al decennia wat met hybrides. Maar voor elektrische auto’s knijpt het Japanse merk al lange tijd een oog dicht. Tot nu, want het bedrijf onthult plannen om tegen 2020 minstens 10 elektrische modellen op de markt te brengen. Tegen 2030 wil het bedrijf meer an 5,5 miljoen auto’s verkopen met één of andere vorm van elektrificatie. Eén vijfde daarvan heeft volgens het bedrijf alleen een accu of een brandstofcel (met waterstof) aan boord.

Europa is geen prioriteit

Bovenstaande doelstelling slaat in de eerste plaats op de Chinese markt. Die krijgt voorrang. Japan, Indië en Amerika volgen in een tweede golf. En Europa, dat komt pas op de laatste plaats.