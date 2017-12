BMW X7 loopt al van de band

Door: BV

BMW vind z’n X5 nog niet groot genoeg, dat is bekend. Het model krijgt er onder de naam X7 nog een grote broer bij. Daarvan kregen we alleen nog maar de concept te zien. Niet eens zo lang geleden, overigens. Maar BMW maakt vaart. Het model is eigenlijk al klaar.

De nieuwe über-SUV, die bedoeld is om het de Mercedes GLS en Range Rover moeilijk te maken, is in z’n preserievorm al in productie. Dat gebeurt in de fabriek in Spartanburg in de VS waar ook al enkele andere X-modellen van het bedrijf van de band lopen. De plaatjes daarvan zijn de eerste beelden op het definitieve uiterlijk van de X7. En ja, de gigantische grille zit er nog steeds op.