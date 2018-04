Koop de Mercedes 770k Grosser van ‘Den Dolf’

Door: BV

Ja, je leest het goed, de Mercedes van Adolf Hitler gaat onder de hamer. In Scottsdale, Arizona, bij veilinghuis Worldwide Auctioneers, want de auto kwam na de oorlog in de VS terecht. Ooit waren er 88 open paradewagens van het regime, maar er schieten er niet meer dan 5 over. De nodige cijfertjes, documentatie én de zeldzame bepantsering illustreren evenwel dat dit toch echt wel het exemplaar van de dictator was.

770k

De naam verwijst niet naar de prijs (hoewel dat wel eens zou kunnen), maar naar de 7,7l grote achtcilinder-in-lijn benzinemotor onder de kap. Een exemplaar met supercharger (de k van kompressor) wekt 230pk op, maar werkt zoals vele motoren uit die tijd vooral op trekkracht. Toch moet je stellen dat hedendaags verkeer een uitdaging zou kunnen worden. Het gewicht is immers vergelijkbaar met dat van een huis. De veiligheidsvoorzieningen zijn een beetje dubieus. Ze zijn eigenlijk afwezig, maar het dikke glas kan wel nog steeds een kogel tegenhouden. Het is dus maar hoe je dat bekijkt.