1,8 miljoen Dodge RAM (weer) naar dealer

Door: BV

Al sinds de eerste auto’s geparkeerd moesten worden, is het de bedoeling dat ze daar ook bleven staan. Je zou dus denken dat autofabrikanten ruim 120 jaar later de handrem zo stilaan onder de knie hebben. Maar dat blijkt wel vaker voor problemen te zorgen. Eerder vandaag bleek dat zo bij Aston Martin en nu moet ook Fiat Chrysler Automobiles 1,8 miljoen Dodge Ram terugroepen voor een vergelijkbaar probleem. Weeral, lijkt overigens juister te zijn, want het is niet voor het eerst.

Hier is het weerom de automatische transmissie die niet correct de parkeerrem inschakelt. Daardoor kan de auto plots beginnen bollen. Dat was eerder ook al het geval bij een groot aantal Jeeps. Van de Ram zelf moesten ook al eens 1,25 miljoen stuks naar de dealer voor een probleem met de veiligheidsuitrusting.