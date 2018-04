Nog eens opfrisser voor Mitsubishi ASX

Door: BV

Mitsubishi verkocht al 1,2 miljoen exemplaren van de compacte SUV ASX. Daar kan het Japanse merk niet anders dan tevreden mee zijn. Maar… inmiddels staat het model al 8 jaar in de catalogus. Daamee heeft het de status van hoogbejaard bereikt. Enkele aanpassingen (al niet meer voor het eerst) moeten er echter voor zorgen dat dat niet te hard opvalt. Mitsubishi heeft het in een vlaag van ongetemperd optimisme zelfs over de 'new ASX'.

Een opvolger is wellicht nog niet voor meteen. En je kan er donder op zeggen dat die heel wat gemeen zal hebben met andere producten van voormalige Renault-Nissan-Alliantie. Dat is nu immers de Renault-Nissan-Mitsubishi-alliantie.

Goed kijken

Ja, je moet goed kijken om de aanpassingen te vinden. Aan de binnenzijde wordt de middentunnel met zachter materiaal bekleed. Dat schijn je te merken aan je knieën bij lange ritten. Een andere armsteun en nieuwe bekerhouders ronden de lijst met belangrijkste aanpassingen binnenin af. Voor- en achteraan kan je voorts nog naar een nieuwe bumper speuren. Aan beide uiteinden wordt daar een tikkeltje meer met chroom gewerkt.

Niets te kiezen

Over de motorversie hoef je niet lang meer te denken. Er is slechts één: een 1,6l benzine, die gepaard wordt aan een handbediende zesbak.