Officieel: Nissan koopt 34% van Mitsubishi

Door: BV

Mitsubishi verkeert al een tijd in troebel water. Maar er is verlichting op komst. Deze morgen werd nog gefluisterd dat een deal met Nissan in de maak zou zijn. Die is nu al bevestigd. Nissan wordt de grootste aandeelhouder van Mitsubishi Motors Corporation. Nissan legt zo’n € 1,8 miljard neer en krijgt daarvoor 34% van het bedrijf in handen.

Mitsubishi kampt al jaren met tanende verkoopcijfers en riskeert bovendien grote schadevergoedingen te moeten betalen aan zowel de Japanse overheid als z’n klanten voor recent ontdekt gesjoemel met emissiecijfers. Eén van de grootste klanten is… Nissan.