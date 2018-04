Architect ontwerpt eigen droomgarage

Door: BV

Er zijn wel meer architecten die een zwak voor auto’s hebben. En dat levert natuurlijk een probleem op. Want je kan je dan, al was het maar uit beroepsernst, toch niet meer permitteren om je vierwieler in het rommelhok te zetten dat garages al te vaak zijn? De Portugese huizentekenaar Paul Martins, tekende dan maar een eigen droomgarage.

Strak

Martins werk staat erom bekend strak en geordend te zijn. En dat is hier helemaal niet anders. Z’n garage ziet er uit als een verzameling pitboxen. Minimalisme is het toverwoord. Vier bolides en een klein beetje ander speelgoed kan erin.