Lek: Ferrari 488 GTO overklast LaFerrari

Door: BV

Ferrari werkt al een tijdje aan een straffere 488 GTB. Dat is eigenlijk geen geheim. Wat wel nog fel werd bewaakt, was wat die exact zou kunnen. Maar de security mag naar huis. De eerste gegevens van deze 488 GTO (vermoedelijke benaming) zijn op straat beland.

De meest waanzinnige Ferrari van het moment

De 488 GTO is, dat leren de gelekte specs ons, de sterkste Ferrari van het moment. Zelfs de LaFerrari zou er op vlak van snelheid niet aan kunnen tippen. De houdbaarheid van supercars is niet zo lang dezer dagen.

Ten aanzien van de GTB is de 488 GTO slechts 30pk krachtiger. De V8-biturbo zal 700pk uitbraken. Genoeg om de Porsche 911 GT2 RS te ambeteren en je moet er niet op rekenen dat dat toeval is. Maar de Ferrari belooft niet alleen kracht, maar ook verfijning. Gewichtsbesparing speelt een sleutelrol. Denk maar aan velgen in carbon. En op vloermatten of een dashboardkastje moet je niet rekenen. Te zwaar.

Op het Ferrari-testcircuit in Fiorano is een rondje sneller geschiedenis dan met een LaFerrari. Dat zegt eigenlijk alles.