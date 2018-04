Alfa Romeo 6C heeft groen licht

Door: BV

De hoge heren bij Fiat-Chrysler hebben een nieuwe sportwagen voor Alfa Romeo goedgekeurd. Radicaler dan de huidige 4C Competizione, maar niet zo exotische als de 8C Competizione. De logische conclusie: een Alfa 6C.

Via-via

Het nieuws komt doorgesijpeld via Pogea Racing. Dat is een tuner die al meer dan 20 jaar een goede band heeft met het merk uit Milaan. En daar klinkt het zelfs dat de productie al in 2020 van start gaat, maar dar er eerst nog ruimte is voor een concept car. Als opwarmer. Doorgaans zijn de Italianen niet zo snel met productontwikkeling dus hou maar wat zout bij de hand.

Investeringen bij Alfa Romeo

Sergio Marchionne liet al doorschemeren dat FCA Alfa er weer helemaal bovenop wil helpen. Hij speelt die plaat al meer dan een decennium, maar de jongste tijd kwam er (eindelijk) wat van in huis: de Giulia en Stelvio. En er komt voor die laatste een grotere broer. Anderzijds is er nog steeds geen spoor van een opvolger voor de Mito of Giulietta, die beiden al langer in de catalogus staan (respectievelijk sinds 2008 en 2010) dan gebruikelijk is.