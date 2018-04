Volgende Jaguar XJ gaat elektrische toer op

Door: BV

Dit jaar wordt de Jaguar XJ een halve eeuw oud. Een mijlpaal die de Britten graag met een nieuw model in de verf zetten. Die zal je dit jaar nog niet kunnen kopen, maar de voorsteling, die moet achter de kiezen zijn voor het weer nieuwjaar is.

De XJ (foto: actueel model) staat in het gamma sinds 1968 en veranderde de eerste generaties maar weinig. Tenminste, visueel. Technisch gezien was het al snel een opmerkelijke auto, vooral door het aluminium koetswerk dat begin deze eeuw werd geïntroduceerd. Daarna onderging de klassieke gelijnde drievolume-sedan onder impuls van Jaguar-designgoeroe Ian Callum een gedaantewijziging. En er komt nog meer rehabilitatie aan voor de oude Brit, want het heeft er alles schijn van dat hij niet langer aan de pomp, doch aan de stekker zal volgetapt worden.

XJ onder stroom

Jaguar-Land Rover ontwikkelt een nieuw platform voor de XJ. Dat kan in theorie verschillende aandrijflijnen, met inbegrip van de conventionele verbrandingsmotor en een hybride lay-out ontvangen. Maar doorgaans welingelichte Britse media weten het zeker: alleen een accu is dat de XJ krijgt. De CO2-uitstoot van Jaguar moet immers door aanstormende Europese regelgeving drastisch naar beneden en je haalt het meeste profijt als je de grootste auto’s elektrificeert. Er wordt gezegd dat het rijbereik bijna 500km zal bedragen. En dat hij op vlak van uiterlijk nog dynamischer wordt.

Niet alleen als Jaguar

Dezelfde modulaire structuur zal wellicht ook door Land-Rover gebruikt worden voor een conventionele auto (codenaam Road Rover). Daarop zal een Range Rover-badge kleven. Veel meer is er echter nog niet over bekend.