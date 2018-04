Europese automarkt: minder diesel, véél meer SUV

Door: BV

Studie- en analysebureau Jato Dynamics analyseerde de Europese verkoopscijfers van de autosector voor gans 2017. Een jaar waarover de betrokken spelers best tevreden kunnen zijn. In het totaal werden in de EU 15,57 miljoen nieuwe auto’s in het verkeer gebracht. Dat is het hoogste resultaat sinds 2007 (toen 16,02 miljoen stuks werden verkocht) en een stijging van 3,1% ten aanzien van 2016.

De stijging is het meest uitgesproken in Oost- en Zuid-Europa. In die landen, die eerder het ergst door de crisis getroffen werden, ging de verkoop er respectievelijk 12,7 en 6,2% op vooruit. Daartegenover staat een duidelijke groeivertraging tegen het jaareinde en ronduit slechte resultaten voor de Britse markt en Ierland. De dieselcrisis en Brexit worden door Jato met de vinger gewezen.

Alternatieve aandrijfvormen nog steeds uitzondering

Er werden afgelopen jaar afgetekend minder dieselversies verkocht. Het aandeel van de aggregaten op zware brandstof daalde tot 43,7%. Dat is 7,9% minder dan een jaar eerder en dat vertegenwoordig meer dan driekwart miljoen voertuigen. De benzine was daarvan overigens de grote winnaar met een stijging van 10,1%. Alternatief aangedreven voertuigen (waaronder hybrides, plug-in-hybrides en elektrische auto’s) halen een gezamenlijk marktaandeel van 4,6%.

Iedereen wil een SUV

“ Eén nieuwe auto op drie is een SUV ”

SUVs zijn flink op weg om de belangrijkste koetswerkvorm te worden. In 2016 werden 3,81 miljoen SUVs verkocht. Afgelopen jaar waren dat er al 4,56 miljoen. Een stijging van 19,5%. Was voorheen één nieuwe auto op vier een SUV, dan is dat nu al één op drie. Het totale aandeel bedraagt 29,3%. Ter vergelijking: tien jaar eerder vertegenwoordigde de SUV nog slechts 8,5% van de markt.

De stijging van het volume wordt in alle segment gerealiseerd. Het D-SUV segment ging 34% in de plus. Bij de C-SUV (middenklasse) en B-SUV (compact) bedroeg de stijging respectievelijk 21 en 17,5%.

De monovolume is daarentegen op sterven na dood. Dat marktsegment kreeg al flinke klappen de afgelopen jaren en boerde in 2017 nog eens 15,1% achteruit. Deze eeuw werden nog nooit zo weinig MPVs verkocht.