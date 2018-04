Nieuwe Mercedes Sprinter komt eraan

Door: BV

De Mercedes Sprinter is een oudje. Zelfs op de bestelwagenmarkt, waarin evoluties doorgaans minder snel gaan. Het huidige model staat, tussentijdse updates nagelaten, in de catalogus sinds 2006. En het is tijd voor iets nieuws. Volgende week is de première, maar de eerste details schotelen we nu al voor.

Op elk vlak beter

Dat mag je verwachten, na 12 jaar. De logische aandachtspunten zijn aerodynamica en functionaliteit. Dat eerste zal er in combinatie met een aandrijflijn met gereduceerde weerstand voor zorgen dat de Sprinter zuiniger wordt dan ooit tevoren. Een bestelwagen, chassis-cabine-combinatie en een passagiersvariant staan allen op de planning.

Het uiterlijk blijft nog heel even geheim, maar in het interieur kan je al piepen. Daarin neemt het infotainmentsysteem - tot voor enkele jaren geheel afwezig in dit segment - een centrale rol in. En het legt ook een brug met de vormgeving van andere recente Mercedessen.