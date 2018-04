Ben Weyts (N-VA): tegen 2020 half Vlaanderen onder trajectcontrole

Door: BV

Nog voor de zomer komen er in Vlaanderen 37 nieuwe trajectcontroles bij. Vooral op de secundaire wegen (de zogenaamde N-wegen). Dat is het systeem waarbij de snelheid wordt gecontroleerd tussen twee punten en waar de bestuurder wordt beboet wanneer z’n gemiddelde snelheid hoger is dan het toegelaten maximum.

Overal trajectcontrole

En dat is slechts het begin. Intussen is het de bedoeling van Vlaams Minister van (im)mobiliteit Ben Weyts (N-VA) dat het ganse snelwegnet (!) en een groot deel van de N-wegen (waarop de maximumsnelheid onder impuls van dezelfde minister al werd beperkt van 90 tot 70km/u) onder trajectcontrole komt te liggen. Tegen 2020 moet dat realiteit zijn. Dan wil Weyts minstens 300 trajectcontoles actief hebben in Vlaanderen. Op deze site van het Agenschap Wegen en Verkeer hoor je (onderaan) een kaart met alle trajectcontroles te vinden, maar de informatie is op het ogenblik van de publicatie van dit artikel al twee jaar niet meer aangepast.

Voor de veiligheid?

Ben Weyts (N-VA) wijst vanzelfsprekend naar het positieve effect van snelheidscontrole op de veiligheid. Uit een studie van de Universiteit van Hasselt en het Instituut van Mobiliteit uit 2014 (die je hier kan nalezen - PDF) blijkt dat het aantal hardrijders in zones met trajectcontrole daalt. Dezelfde studie stelt evenwel dat het "effect op het aantal ernstige ongevallen onzeker is". De studie maakt gewag van een (beperkt) "gunstig effect" op het aantal ongevallen tijdens en na de zone van de trajectmeting, maar heeft het ook over duidelijke een stijging van het aantal ongelukken van 22% in de zone van 1,2km voor de meting. Daarvoor wijzen de vijf betrokken onderzoekers naar het snelheidsverschil dat ontstaat.

Nummerplaat lezen

De trajectcontrole op de E40 tussen Erpe-Mere en Wetteren en op de E17 aan het viaduct van Gentbrugge (waar een snelheidsbeperking noodzakelijk was omwille van de lamentabele afwerking van het kunstwerk) waren de eerste in ons land.

Voor de controle worden de reeds bestaande ANPR-camera’s (aangekocht onder het mom van de terrorismedreiging) ingeschakeld en worden tegelijk een hoop extra camera’s gemonteerd. Die scannen de nummerplaat van voorbijrijdende auto’s. De burger houdt dus ook maar beter in het achterhoofd dat z’n overheid op die manier reilen en zeilen kan volgen.