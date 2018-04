Helft gewestwegen met 90km/u verdwijnt

Door: BV

Op 1 januari gaat de maximumsnelheid op heel wat gewestwegen achteruit. Dat is het gevolg van een beslissing van de Vlaamse mobiliteitsminister Ben Weyts. Die maakt van 70km/u de norm. Maar er blijven ook nog uitzonderingen, waar een maximumsnelheid van 90km/u gehandhaafd blijft.

Meer traag

Er zijn in Vlaanderen al meer gewestwegen waarop 70km/u als maximum geldt dan dat het geval is voor gewestwegen waarop je 20km/u sneller mag rijden. 5.377km om exact te zijn. Door de maatregel van Weyts wordt dat aantal nu opgetrokken tot 6.704km. Een kwart meer. Al die kilometers zijn afkomstig van wegen waar je nog 90km/u mocht. Momenteel is dat nog 2.539km, maar dat wordt flink uitgedund. Op 1 januari blijft er nog slechts 1.121km van over. Dat is 56% minder. Opvallend: tegelijk stijgt ook het aantal gewestwegen waar je slechts 50km/u mag. Dat cijfer gaat van 2.867km naar 2.958km. Dat is overigens een cijfer dat hoe dan ook elk jaar stijgt omdat de overheid in sommige steden en gemeenten elk jaar de bordjes bebouwde kom of de overeenkomstige snelheidsbeperking een paar honderd meter opschuift.

West-Vlaanderen moet van de gas

De grootste aanpassing is voor West-Vlaanderen. Daar worden heel wat cruciale gewestwegen in snelheid beperkt. Rond Diksmuide, Veurne, Nieuwpoort, Ieper en Poperinge zal er niet veel 90km/u meer overblijven. En ook de bij toeristen populaire gewestwegen naar de kust moeten eraan geloven.

Voor meer veiligheid

Mobiliteitsminister Ben Weyts zegt dat de maatregel het aantal verkeersslachtoffers moet doen afnemen. Vlaanderen boekt daarin onvoldoende vooruitgang, ondanks tal van maatregelen om de snelheid te beperken en een streng controlebeleid.