Door: BV

Een McLaren 650S, Porsche Boxster S en Mercedes AMG GT werden afgelopen weekend in één keer afgeschreven in een enkel ongeluk in Colombia.

Op de weg tussen Villapinzon en Choconta raakten de drie voertuigen én nog een Toyota Land Cruiser Prado allemaal ernstig beschadigd. Natte weersomstandigheden zouden een rol gespeeld hebben bij het ongeluk, waarvan overige omstandigheden verre van duidelijk zijn. In elk geval lijkt dit nu al de duurste crash van de week te zijn.