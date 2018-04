FCA begint met klassiekerafdeling

Door: BV

De jongste jaren hebben nagenoeg alle premiummerken zich vol overgave op de markt van de klassiekers gestort. Met onderdelenprogramma’s, restauratiemogelijkheden en zelfs, zoals de Jaguar D-Type, heruitgaven van illustere klassiekers. Leuk voor de liefhebber die er wat mee kan, al doet zo’n merk dat natuurlijk omdat er geld mee te verdienen valt.

De meer democratisch geprijsde Italianen (en dus niet Ferrari of Lamborghini) schitteren door afwezigheid. Maar daar komt nu verandering in. Alfa Romeo, Abarth, Fiat en Lancia stellen nu het programma ‘Reloaded by Creators’ voor.

Voorlopig moet je er als klant niet gaan aankloppen met een restauratieplan. En voor onderdelen evenmin. Maar wanneer het bedrijf zelf een aardig exemplaar vindt, kan het dat zelf restaureren en verkopen. De eerste vijf stuks zijn al te koop. Toeval of niet, ze komen allemaal uit de collectie van het bedrijf zelf. Het gaat om een Alfa Romeo SZ uit 1989, een Fiat 124 Spider uit 1981, Lancia Fulvia Coupé Monte Carlo uit 1973, een Alfa Spider uit 1991 en een Lancia Appia Coupé uit 1959.