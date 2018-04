Zelfs stilstaand bellen nu illegaal in Frankrijk

Door: BV

Na een uitspraak van het Franse hooggerechtshof is het er nu illegaal om je telefoon in de hand te houden in een auto. Niet louter tijdens het rijden, maar ook wanneer je aan de kant staat. Zelfs met de motor uit.

Strengere regelgeving

Volgens de Franse krant Le Figaro past de strengere regelgeving in een poging om het stijgende aantal verkeersdoden in het land aan te pakken. De invoering van het rijbewijs met punten en een strengere controle op snelheid hebben schijnbaar geen effect gehad. De huidige wetgeving stipuleert dat telefoneren of smsen verboden is ‘tijdens het circuleren in het verkeer’. Door de uitspraak wordt die definitie gevoelig aangescherpt. Volgens de rechtbank kan er maar één uitzondering zijn, en dat is het bellen van hulpdiensten na een ongeluk. Fransen die betrapt worden riskeren strafpunten en een boete van € 135.

Weinig verrassend is dat niet iedereen opgezet is met de uitspraak. Plaatselijke mobiliteitsorganisaties omschreven de beslissing als wereldvreemd en kortzichtig.