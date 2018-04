Nieuwe Lancia Stratos buigt in Genève

Door: BV

Wie lag te dromen van een moderne interpretatie van de Lancia Stratos, stond in 2010 wellicht al eens op het punt om z’n spaarvarken een kopje kleiner te maken. Toen tekende Pininfarina al eens een koets die bovenop het onderstel van een flink aangepaste Ferrari F430 hoorde te passen. Het project probeerde enige tijd van de grond te geraken. Tevergeefs. Pininfarina wou niet meewerken als Ferrari niet officieel z’n akkoord gaf en daar was het antwoord “assolutamente no”.

Poging 2

In Genève kunnen we er dit jaar nogmaals mee kennismaken. Want er is een andere basis gevonden, zo klinkt het. En zo staan er uiteindelijk toch weer 25 exemplaren op de planning. Prestaties, vermogen, onderstel en motor zijn allemaal nog onbekend. Dat hij zo’n € 700.000 zal moeten kosten, is echter wel al geweten.

Geen Lancia

Van z’n iconische voorganger bouwde Lancia 492 exemplaren tussen 1973 en 1978. Die kosten overigens niet per sé meer dan zo’n nieuwe. Daarop zal overigens niet de naam Lancia kleven. Dat mag niet. Voor de bouw zijn twee bedrijven verantwoordelijk: Manifattura Automobili Torino en New Stratos Gbr.