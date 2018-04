Tesla Model 3 krijgt update na crash

Door: BV

Er bestaan nog niet al te veel Tesla Model 3. In heel 2017 bouwde de fabrikant van elektrische wagens niet eens 3.000 exemplaren. En toch zijn er al minstens drie rijp voor de schroothoop. Een percentage dat, zou het in de toekomst bevestigd worden, weinig goeds voorspelt voor de verzekeringspremies van de bezitters.

Autopilot of niet?

Het jongste ongeluk was behoorlijk zwaar. Een Amerikaan knalde zonder remmen bij een snelheid van 60Mph (96km/u) tegen een stilstaande auto. Wellicht was de autopilot-functie op dat ogenblik ingeschakeld en zag die de stilstaande auto niet, maar de bestuurder ontkent dat. Zijn verzekering accepteert geen verantwoordelijkheid bij het gebruik van de autonoom rijdende functie en de omstandigheden wellicht verder uitspitten.

Onveilig scherm?

Belangrijker is echter dat de bestuurder en passagier er ondanks de klap met slechts kleine verwondingen vanaf kwamen. En wat die verwondingen zijn. Daarbij zijn vooral de snijwonden ten gevolge van het breken van het centrale display belangwekkend. Buitenbeglazing moet gelamineerd zijn, maar regelgeving voor displays is er schijnbaar niet. Een hiaat in de huidige richtlijnen. De eigenaar, die al liet weten opnieuw een Model 3 te willen, voerde voorts aan dat het na een ongeluk onmogelijk is om nog in het handschoenkastje te kunnen. Er is namelijk geen fysieke knop (alleen via het scherm) en dat is natuurlijk net waar al je papieren zitten. Tesla-baas Elon Musk tweette inmiddels al dat de software aangepast zal worden en dat het handschoenvakje bij een ongeluk automatisch zal ontgrendelen.