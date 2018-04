Renault Zoe rijdt weer verder

Door: BV

Eigenlijk had Renault net zo goed een elektrische Clio in het aanbod kunnen steken. Maar bijna alle autoconstructeurs ontwikkelen geheel nieuwe modellen om een elektrische aandrijflijn. Qua grootte perfect vergelijkbaar, maar toch helemaal anders, werd dat de Zoë bij Renault. Die werd eerder al eens flink onder handen genomen en wordt nu nogmaals bijgepunt. Vooral technisch dan.

Meer kracht

De Zoë R110 heeft een geëvolueerde elektromotor aan boord die 109pk en 225Nm sterk is. Beter dan voorheen dus en daarom ook sneller. De honderdsprint is verleden tijd na 11,4 tellen en dat is twee sneller eerder dan voorheen. De accu smikkelt 41kWh op en ruilt die in de zomer voor 300km rijbereik. En in de winter mag je blij zijn als daar nog 200km van overblijft.

Meer Zoë-nieuwigheden? Wel, er is een speciaal kleurtje. Paars. Aan de buitenkant, maar ook voor details binnenin. Frankrijk krijgt volgende maand al de eerste exemplaren. De rest van Europa volgt erna.